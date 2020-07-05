Milas’ın yağlı zeytinini tadan vazgeçemiyor

MİTSO tarafından Milas yağlı zeytinine coğrafi işaret alınmasından sonra ürünün standartlara uygunluğunu akredite olmuş bir laboratuar raporu ile belgelediklerini dile getiren işletme yöneticisi Mustafa Baş, “Zaten yağlı zeytinimize talep vardı. Şimdi coğrafi işaret belgemizle daha da ilgi görecek” diye konuştu.



Milas ilçesi sınırları içindeki memecik türü zeytinlerden hazırlanan ürünün nefis bir lezzet ve aromaya sahip olduğunu belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer de, “Zeytinin gerçek tadını almak isteyenler Milas yağlı zeytinini mutlaka denemeli. Coğrafi işaret güvencesiyle herkes gönül rahatlığıyla tadabilir” dedi.