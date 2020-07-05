BİST115.748-0.99EURO7.720.23USD6.860.21ALTIN392.360.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Milas’ın yağlı zeytinini tadan vazgeçemiyor
    ABONE OL
    05.07.2020 - 00:01 |

    Milas’ın yağlı zeytinini tadan vazgeçemiyor

    Milas yağlı zeytinde ilk coğrafi işaret belgesini alan işletme, ayın zamanda Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) üyesi de olan Ser Zeytincilik oldu.

    Milas’ın yağlı zeytinini tadan vazgeçemiyor

    MİTSO tarafından Milas yağlı zeytinine coğrafi işaret alınmasından sonra ürünün standartlara uygunluğunu akredite olmuş bir laboratuar raporu ile belgelediklerini dile getiren işletme yöneticisi Mustafa Baş, “Zaten yağlı zeytinimize talep vardı. Şimdi coğrafi işaret belgemizle daha da ilgi görecek” diye konuştu.

    Milas ilçesi sınırları içindeki memecik türü zeytinlerden hazırlanan ürünün nefis bir lezzet ve aromaya sahip olduğunu belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer de, “Zeytinin gerçek tadını almak isteyenler Milas yağlı zeytinini mutlaka denemeli. Coğrafi işaret güvencesiyle herkes gönül rahatlığıyla tadabilir” dedi.

    istanbul'da dolunay büyülediİstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul Boğazı'nda teknelerde corona virüs denetimi

    İstanbul Boğazı'nda teknelerde corona virüs denetimi

    Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

    Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    Bugünkü iyileşen sayısı 1214 oldu! İşte 4 Temmuz koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

    Bugünkü iyileşen sayısı 1214 oldu! İşte 4 Temmuz koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

    Sıradaki Haber