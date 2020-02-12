Milas’ın zeytinyağı gururu

Muğla genelinde Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu” projesi kapsamındaki yarışmaya Milas’tan katılan 32 zeytinyağından 14’ü altın, 4’ü gümüş, 3’ü bronz başarı belgesi ve 11 katılımcı ise teşekkür belgesi aldı. İlçenin memecik türü zeytinine coğrafi işaret alan ve zeytinyağı konusunda önemli çalışmalar yürüten Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) başarıyı sevinçle karşıladı. Milas zeytinyağının kalitesini daha geniş kitlelere duyuracaklarını belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesinde yar alan iki Milas markasının mutluluğunu yaşadık. Şimdi de 32 zeytinyağı markamızın kazandığı ödüllerle gurur duyduk. Hedefimiz daha madalya kazanmak. Milas olarak üreticilerimizle el ele bunu başaracağız” diye konuştu.