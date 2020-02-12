BİST119.7980EURO6,580,08USD6,020,13ALTIN303,47-0,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Milas’ın zeytinyağı gururu
    ABONE OL
    12.02.2020 - 07:00 |

    Milas’ın zeytinyağı gururu

    Muğla genelinde Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu” projesi kapsamındaki yarışmaya Milas’tan katılan 32 zeytinyağından 14’ü altın, 4’ü gümüş, 3’ü bronz başarı belgesi ve 11 katılımcı ise teşekkür belgesi aldı.

    Milas’ın zeytinyağı gururu

    Muğla genelinde Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu” projesi kapsamındaki yarışmaya Milas’tan katılan 32 zeytinyağından 14’ü altın, 4’ü gümüş, 3’ü bronz başarı belgesi ve 11 katılımcı ise teşekkür belgesi aldı. İlçenin memecik türü zeytinine coğrafi işaret alan ve zeytinyağı konusunda önemli çalışmalar yürüten Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) başarıyı sevinçle karşıladı. Milas zeytinyağının kalitesini daha geniş kitlelere duyuracaklarını belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesinde yar alan iki Milas markasının mutluluğunu yaşadık. Şimdi de 32 zeytinyağı markamızın kazandığı ödüllerle gurur duyduk. Hedefimiz daha madalya kazanmak. Milas olarak üreticilerimizle el ele bunu başaracağız” diye konuştu.

    Alev alan minibüsten geriye bu görüntü kaldıBursa'da, park halindeki minibüs alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsten geriye ise iskeleti kaldı.
    daha fazla video için
    11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erzincan, Amasya ve Kırşehir'de 12 Şubat (Bugün) okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

    Erzincan, Amasya ve Kırşehir'de 12 Şubat (Bugün) okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Sıradaki Haber