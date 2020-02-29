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    HaberlerEge Haberleri Milas’lı Dansçı Zeynep Makedonya yolcusu
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    29.02.2020 - 00:00 |

    Milas’lı Dansçı Zeynep Makedonya yolcusu

    Milas doğumlu 9 yaşındaki Zeynep Mil, minikler kategorisinde Türkiye’yi Modern Dans alanında temsil etmek üzere nisan ayında düzenlenecek dans şampiyonasına katılacak.

    Milas’lı Dansçı Zeynep Makedonya yolcusu

    Şampiyona öncesi Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret eden Zeynep Mil 3,5 yaşından beri dans ettiğini söyledi. “Mil, Nisan ayı sonunda Türkiye’yi küçükler kategorisinde Mekadanya’da temsil edeceğim. Ardından Polonya’da düzenlenecek Avrupa Dans Şampiyonası’na katılacağım. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

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