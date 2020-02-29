Milas’lı Dansçı Zeynep Makedonya yolcusu

Şampiyona öncesi Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret eden Zeynep Mil 3,5 yaşından beri dans ettiğini söyledi. “Mil, Nisan ayı sonunda Türkiye’yi küçükler kategorisinde Mekadanya’da temsil edeceğim. Ardından Polonya’da düzenlenecek Avrupa Dans Şampiyonası’na katılacağım. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım” dedi.