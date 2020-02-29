29.02.2020 - 00:00 |
Milas’lı Dansçı Zeynep Makedonya yolcusu
Milas doğumlu 9 yaşındaki Zeynep Mil, minikler kategorisinde Türkiye’yi Modern Dans alanında temsil etmek üzere nisan ayında düzenlenecek dans şampiyonasına katılacak.
Şampiyona öncesi Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret eden Zeynep Mil 3,5 yaşından beri dans ettiğini söyledi. “Mil, Nisan ayı sonunda Türkiye’yi küçükler kategorisinde Mekadanya’da temsil edeceğim. Ardından Polonya’da düzenlenecek Avrupa Dans Şampiyonası’na katılacağım. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım” dedi.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.