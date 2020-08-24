Milaslı köylülere başkandan uyarı

Milas Belediyesi, Torba Yasa’da yer alan ‘10 yıl içerisinde ev yapılmayan köy arsaları belediyeye devredilecek” kararıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. Sürenin son dört ayına girildiğini belirten Başkan Muhammet Tokat, “Hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31/12/2020 tarihine kadar ek süre verildi ancak bu süre içerisinde de bir gelişme olmazsa, taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilecek. Bu süre içinde evlerini yapmayanlar yani yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için yapılacak bir şey kalmıyor. Bir an önce harekete geçin” dedi.

Belediye, halkı bilgilendiren el ilanları da dağıtacak.

Uluslararası proje

Öte yandan belediyenin paydaş olduğu, Türkiye’deki Geleneksel Konutlar için İklim Dayanımı, Koruma ve Konfor Amaçlı Sürdürülebilir Onarım Süreçleri (PROT3CT) proje çalışmalarının Milas ayağı başlatıldı. Projede yer alan akademisyenleri ağırlayan Tokat, “Milas’ın, sivil mimarlık örnekleri arasından seçilen konutlarda, enerji verimliliğinin belirlenmesi ile iklim dayanımı ve konfor koşullarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak” diye konuştu.