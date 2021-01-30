Milaslı miniklere 111 tablet

TOBB ile Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) işbirliğinde, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere 111 tablet sağlandı. İlk aşamada satın alınan ve oda üyelerinden gelenlerle birlikte 56 tableti Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim eden MİTSO, TOBB’dan gelen 55 tableti de İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’a ulaştırdı. Tablet desteği kampanyasının devam ettiğini belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Üyelerimizi, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tabet bağışı yapmaya davet ediyoruz. Karne döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi tabletlerle sevindirelim” diye konuştu.

OSB’yi genişleteceğiz

Öte yandan MİTSO’nun yılın ilk meclis toplantısında, Milas OSB’nin genişletilmesi için girişimlerin başlatılması kararlaştırıldı. Milas OSB’deki 54 sanayi parselinin tahsisinin yapıldığını, faaliyete geçen fabrika sayısının yüzde 70’e ulaştığı anda OSB’nin genişletilmesi için çalışmalara başlayacaklarını belirten Özer, coğrafi işaret sayesinde de Milas’ta zeytinyağı markası sayısının hızla artığını belirtti. Milas zeytinyağının her yerde ve her fırsatta tanıtımınyaptıklarını ifade eden Özer, “Zeytin ve zeytinyağında çok güzel gelişmeler yaşıyoruz. Markalı ve coğrafi işaretli Milas zeytinyağına talep giderek artıyor. Yakında Milas zeytinyağı çok iyi bir yere gelecek” dedi.