Milaslı üreticiye destek

Vakıfbank’ın Milas Şube Müdürlüğü’ne atanan Necmi Alper, bankanın KOBİ Portföy Yöneticisi Mediha Önel Sarıca ile birlikte Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer’i ziyaret etti. Bankalarının KOBİ’lere sunduğu mevduat ve ticari kredi olanaklarını anlatan Alper, MİTSO üyeleriyle çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Küçük üreticinin ya kooperatif şeklinde ya da şirket çatısı altında çalışması gerektiğini belirten Alper, “Birleşmeden piyasada rekabet edemezler. Dışarıdan danışmanlık hizmeti alınması da verimli olmuyor. Mutlaka profesyonel kadrolarla çalışılmalılar” dedi.

Milas’ın zeytinde, zeytinyağında, balda ve kültür balığı üretiminde çok önemli bir merkez olduğunu anlatan Özer de, “Üreticimizin hak ettiği kazancı elde etmesi için öncelikle üretim kalitesinin artması ve tanıtım için çaba gösteriyoruz. Zeytinyağımıza, yağlı zeytinimize, tepsi böreğimize coğrafi işaretler aldık. Milas el halılarının coğrafi işaretini de devraldık” diye konuştu.