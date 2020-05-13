Milas’ta araç filosu güçlendi

Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 132 mahallede park, mesire alanı düzenlemesi, cadde ve sokaklarda yabani ot ve çim biçme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 10 tırpan ve 10 çim biçme makinesi satın alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü araç envanterine güçlendirdi. Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Gerek ilçe merkezi gerekse en ücra kırsal mahallede yabani ot ve çim biçme çalışmalarına ağırlık verdik” ifadesini kullandı.