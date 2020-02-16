16.02.2020 - 00:03 |
Milas’ta eğitim projeleri artıyor
Atatürkçü Düşünce Derneği ve Eğitim Sen Milas şubelerinin yöneticileri, Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.
Milas’ta ADD kurucusu olduğunu ve ilk başkanın da kendisi olduğuna belirten Tokat, yeni dönemde ses getirecek etkinliklere imza atılmasını beklediğini belirtti. Göreve yeni başlayan ADD Başkanı Mehmet Ateş ile Eğitim Sen Başkanı Sinan Coşkun’a başarılar diledi. Projelerini anlatan Ateş, “TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Milas’ta tiyatro gösterisi, şiir yarışması ve ünlü katılımcıların olacağı toplantılar düzenlemek istiyoruz. Ayrıca Belediyemizin göstereceği bir alana da 100. Milli Egemenlik Hatıra Ormanı kurmayı planlıyoruz” dedi. Coşkun ise, belediyeyle ortak çalışmalara imza atmak istediklerini ifade etti.
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