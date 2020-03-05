Milas’ta hedef fuar alanı

Toplam 20 kurum ve kuruluşun desteği ile Expolink Fuarcılık tarafından düzenlenmekte olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın 11’incisi, 241 firmayı konuk edecek. Stantlarda 400 dolayındaki markada çeşitli ürünler, iş makineleri, tarım ve hayvancılıkla ilgili çeşitli alet ve edevatlar sergilenecek.



Fuarın destekçi kuruluşlarından MİTSO’yu ziyaret eden Expolink Fuarcılık yöneticisi Zeki Erdoğan, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer’e hazırlıklar hakkında bilgi verdi, “Bu yıl 100-110 bin dolayında ziyaretçi bekliyoruz” dedi. Özer de, “Hedefimiz, Milas’a modern bir fuar alanı kazandırmak. Bunun için girişimlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu. Öte yandan, MİTSO ile Milas Veteriner Fakültesi, arıcılara verilecek eğitimle bal üretimini artırmak için işbirliği yapacak.