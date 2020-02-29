29.02.2020 - 00:02 |
Milas’ta kültürel etkinlikler artacak
30. kuruluş yılını kutlayan Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MİŞTİ) “Şark Dişçisi” adlı oyun ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı.
Yoğun ilginin olduğu oyunu, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ile eşi Elif Tokat’ın da aralarında bulunduğu, yaklaşık 450 kişi izledi. Oyun sonunda sahneye gelen Başkan Tokat, “Bundan sonra bu tür faaliyetlerimizi daha profesyonelce yürüteceğiz. MİŞTİ Genel Sanat Yönetmeni Berkan Cengiz, belediyemiz bünyesine katılıyor. Tiyatro çalışmalarımızı yönetecek. Müzik anlamında da Tuncay Mızrak hocamız belediyemiz bünyesinde organizasyonlarımızı yapacak” dedi.
Şark Dişçisi 4,5,6 Mart tarihlerinde Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda saat 20.45’de ücretsiz olarak sahnelenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.