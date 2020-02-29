Milas’ta kültürel etkinlikler artacak

Yoğun ilginin olduğu oyunu, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ile eşi Elif Tokat’ın da aralarında bulunduğu, yaklaşık 450 kişi izledi. Oyun sonunda sahneye gelen Başkan Tokat, “Bundan sonra bu tür faaliyetlerimizi daha profesyonelce yürüteceğiz. MİŞTİ Genel Sanat Yönetmeni Berkan Cengiz, belediyemiz bünyesine katılıyor. Tiyatro çalışmalarımızı yönetecek. Müzik anlamında da Tuncay Mızrak hocamız belediyemiz bünyesinde organizasyonlarımızı yapacak” dedi.



Şark Dişçisi 4,5,6 Mart tarihlerinde Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda saat 20.45’de ücretsiz olarak sahnelenecek.