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    04.03.2020 - 00:05 |

    Millet Bahçesi için önemli adım

    Bergama Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinden sonra hız kazanan Millet Bahçesi için önemli bir adım attı. Stadın belediyeye devri için mecliste oyçokluğuyla karar alındı. Proje, stadın yerine yapılacak

    Millet Bahçesi için önemli adım

    Bergama’da şehir merkezinde kalan stadın taşınıp yerine Millet Bahçesi yapılmasını öngören proje için Belediye Meclisi karar aldı. Buna göre, stat belediyeye devredilecek. Bu konudaki iş ve işlemler hızlandırılacak.

    Mart ayı olağan meclisinin en önemli maddesi, çeyrek asırdır Bergama’da konuşulan, 14 Eylül Stadyumu’nun taşınması maddesi oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bergama’ya yaptığı ziyaretin ardından ivme kazanan, Bergama’nın vizyon projesi Şehir Stadyumu’nun taşınıp yerine Millet Bahçesi yapılması gerçeğe dönüşüyor. Stadın belediyeye devri için gerekli iş ve işlemleri kapsayan karar mecliste oyçokluğuyla alındı.

    Şehir stadının taşınıp yerine Millet Bahçesi yapılacağını söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “25 yıldır bekleyen, çeyrek asırdır ilçemizde konuşulan projeye başlamak bize nasip oldu.

    Halkımıza verdiğimiz bu önemli sözü yerine getirmek için atmış olduğumuz tarihi adımın heyecanını yaşıyoruz. İlçemizin en önemli, en değerli noktası olan stadyumun yerine geliştireceğimiz proje herkese hitap edecek. Esnafımız asla mağdur edilmeden vatandaşımızın memnuniyetinin gözetileceği bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

    Bu arada, üyelerin oybirliğiyle aldığı kararla, İdlib’de şehit düşen askerler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Başkan Koştu, şehitlere rahmet, ailelere başsağlığı diledi

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