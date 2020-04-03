'Millet olarak bu maçı da kazanacağız'

Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, virüse karşı millet olarak maça çıktıklarını söyledi. Uygun, “Bu maçı kazanmak için herkes fedakarlık yapıyor. Bizler bu maçı kazanacağız” dedi. Futbolculara verdikleri programlar doğrultusunda evlerinde antrenman yapmalarını sağladıklarını kaydeden Uygun, “Türkiye’de de herkes bu şekilde futbolcuların formda kalacağını düşünüyor. Bu doğru değil. Formda kalmazlar. Bunun için en az 21 güne ihtiyaç olacak. Bu açığı kapatmak zorunda kalacağız. Türkiye Futbol Federasyonu, bu süreci doğru yönetmek ve planlamak zorunda” dedi.