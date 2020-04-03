BİST89.5110EURO 7,210,07USD6,640,36ALTIN343,180,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 'Millet olarak bu maçı da kazanacağız'
    ABONE OL
    03.04.2020 - 07:00 |

    'Millet olarak bu maçı da kazanacağız'

    Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, virüse karşı millet olarak maça çıktıklarını söyledi.

    'Millet olarak bu maçı da kazanacağız'

    Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, virüse karşı millet olarak maça çıktıklarını söyledi. Uygun, “Bu maçı kazanmak için herkes fedakarlık yapıyor. Bizler bu maçı kazanacağız” dedi. Futbolculara verdikleri programlar doğrultusunda evlerinde antrenman yapmalarını sağladıklarını kaydeden Uygun, “Türkiye’de de herkes bu şekilde futbolcuların formda kalacağını düşünüyor. Bu doğru değil. Formda kalmazlar. Bunun için en az 21 güne ihtiyaç olacak. Bu açığı kapatmak zorunda kalacağız. Türkiye Futbol Federasyonu, bu süreci doğru yönetmek ve planlamak zorunda” dedi.

    İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
    daha fazla video için
    Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beyoğlu’nda büyük kumarhane baskını

    Beyoğlu’nda büyük kumarhane baskını

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

    'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

    Bilim insanları aşı için kolları sıvadı

    Bilim insanları aşı için kolları sıvadı

    Sıradaki Haber