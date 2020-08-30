‘Milletimiz, vatanını canından öte saydı’

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Türk milletinin pek çok önemli zaferini Ağustos ayında kazandığını vurgulayarak “Ağustos ayını Zaferler ayı olarak adlandırmaktayız” dedi.



Zolan, “Sultan Alparslan’ın 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’ndeki aynı ruh ve aynı inanç, yüzlerce yıl sonra 30 Ağustos 1922’de yine büyük bir zaferle sonuçlandı. Milletimizin geçmişte zaferlerle sonuçlandırdığı Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç Zaferi ve Sakarya Meydan Savaşı’nda olduğu gibi Türk milleti topyekûn cennet vatanımıza göz koyanlara karşı birlikte ve güçlü kalmaya devam edecektir. Bize bu muhteşem zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.



‘Tarih yazıldı’

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yayımladı. Mesajında, Türk milletinin vatanından, bayrağından, hürriyetin bir an dahi vazgeçmediğinin altını çizen Başkan Çakın, “Aziz ve asil milletimiz tüm imkânsızlıklara göğüs germeyi bilmiş ancak vatansız kalmayı asla kabul etmemiştir. Bu millet, vatanı candan öte saymıştır. Vatanı namus bilen milletimiz, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla topyekûn zafere inanmış ve düşmanı denize dökmeyi başarmıştır. Tarihimizde büyük önem taşıyan, bu özel günü halkımızla birlikte coşkuyla kutlayacağız.” dedi.



‘Kurtuluş destanı’

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “30 Ağustos bir bağımsızlık ve kurtuluş destanıdır” diye konuştu. Çerçi, 98 yıl önce Türk askerinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde düşmana karşı bir kahramanlık destanı yazdığını, Türk milletinin söz konusu bağımsızlığı olduğunda neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.



‘Örnek oldu’



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türk ulusunun, büyüklüğünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti, “Türk milletinin her bir evladı, geçmişindeki zaferlerle onur duymaktadır. 30 Ağustos, bu zaferlerin en önemlilerindendir. 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, başka ülkelerin boyunduruğu altında yaşayan tüm milletlere örnek olmuştur. Tüm dünyaya bağımsızlığımızın sonsuza dek devam edeceğini ilan ettiğimiz, tarihe altın harflerle yazılmış bir zaferdir” dedi.



‘Çok önemli bir gün’



Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bu büyük zaferi ilelebet yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında şanlı Türk ordusunun, 26 Ağustos günü başlayıp 30 Ağustos günü zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin ve ülkemizin kurulmasında büyük bir öneme sahiptir” diye konuştu.

‘Saygıyla anıyoruz’



Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı. “Tam bağımsız Türkiye’nin zaferinin yıldönümü hepimize kutlu olsun” diyen Başkan Arslan, şu vurguları yaptı:

“İnönü’de, Dumlupınar’da, Kocatepe’de destanlar yazanları, İzmir’in dağlarında çiçekler açtıranları, bağımsız bir vatan ve demokratik bir Cumhuriyet’le bizleri kavuşturanları saygıyla anıyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun.”