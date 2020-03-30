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    HaberlerEge Haberleri Milletin Ekibi, 24 saat görev başında
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    30.03.2020 - 00:03 |

    Milletin Ekibi, 24 saat görev başında

    Milletin Ekibi, 24 saat görev başında

    Ülkece birlik ve beraberlik içerisinde mücadele gerektiren bu zorlu süreçte Aliağa Belediyesi bünyesinde yer alan Milletin Ekibi, vatandaşın istek ve taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Toplamda 50 aktif çalışan ile 7 gün 24 saat anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet veren Milletin Ekibi; merkezde 3, Yeni Şakran ve Helvacı’da ise 1’er ekip olmak üzere toplam 5 ekip olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Milletin Ekibi bünyesinde bulunan Hilal Masa, gerek ALO 153 hattına, gerekse 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp hattına gelen yüzlerce telefon çağrısı ile whatsapp mesajına 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle yanıt veriyor.

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