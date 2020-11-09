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    HaberlerEge Haberleri ‘Milli ara ilaç olacak’
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    09.11.2020 - 00:01 |

    ‘Milli ara ilaç olacak’

    TFF 1. Lig’de toplam 24 futbolcusu ve Teknik Direktörü Yücel İldiz’de görülen koronavirüsün gölgesinde çıktığı Altınordu ve Balıkesirspor maçlarını kaybederek zirve yarışında yara alan Altay, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada toparlanmayı hedefliyor.

    ‘Milli ara ilaç olacak’

    Altay, 22 Kasım’da kendisi gibi koronavirüs mağduru Menemenspor’a konuk olacağı maçla birlikte üzerindeki karabulutları dağıtmayı planlıyor. Teknik Direktör Yücel İldiz, “Milli maç arasında antrenman eksiğimizi kapatarak yeniden eski hüviyetimize kavuşacağız. Bizim hedefimiz belli. Hedefimizden sapmayacağız. Taraftarlarımızın içi rahat olsun” diye konuştu.

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