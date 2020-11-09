‘Milli ara ilaç olacak’

Altay, 22 Kasım’da kendisi gibi koronavirüs mağduru Menemenspor’a konuk olacağı maçla birlikte üzerindeki karabulutları dağıtmayı planlıyor. Teknik Direktör Yücel İldiz, “Milli maç arasında antrenman eksiğimizi kapatarak yeniden eski hüviyetimize kavuşacağız. Bizim hedefimiz belli. Hedefimizden sapmayacağız. Taraftarlarımızın içi rahat olsun” diye konuştu.