Milli forvet Manisa BŞB’de

Başarılı oyuncu, Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde düzenlenen ve Basketbol Şube Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan’ın katıldığı imza töreninde kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Basketbol Şube Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan, “Arda kardeşimiz Manisa BBSK ailesine dahil oldu. Kendisinin takımımızın başarılarına katkı sağlayacağı konusunda inancım tam” açıklamalarında bulundu.