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    26.08.2020 - 07:00 |

    Milli Fuar açılıyor

    Ödemiş’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinleri kapsamında her yıl 3-13 Eylül günleri arasında düzenlenen Milli Fuar, kapılarını 36. kez açacak.

    Milli Fuar açılıyor

    Ödemiş’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinleri kapsamında her yıl 3-13 Eylül günleri arasında düzenlenen Milli Fuar, kapılarını 36. kez açacak. Fuar, koronavirüs salgınıyla mücadele önlemlerine uygun şekilde gerçekleşecek. 25. Yıl Kültürpark karşısındaki 17 bin metrekarelik Ödemiş Belediyesi Fuar Alanı’nda gerçekleşecek fuar boyunca belediye, hijyen ve sosyal mesafe tedbirleri alacak. Giriş ve çıkışların ayrı ayrı ve kontrollü şekilde sağlanacak. 1985 yılından bu yana aralıksız düzenlenen etkinlik için stant yerleri de satışa sunuldu.Sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz olarak verilen stantların satışı, Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yapılıyor.

    ‘BU FEDAKÂRLIK UNUTULMAZ...’

    Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, salgınla mücadelede vatandaşa dağıtılan binlerce maskeyi diken gönüllü kadınlara plaketle teşekkür etti. Güzel bir dayanışma örneği sergileyen gönüllülerle sohbet eden Eriş, “Bu emek, fedakârlık unutulmayacak” dedi.

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