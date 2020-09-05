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    HaberlerEge Haberleri ‘Milli Mücadele müzesi kurulmalı’
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    05.09.2020 - 00:02 |

    ‘Milli Mücadele müzesi kurulmalı’

    Söke’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle Söke Belediyesi’nin düzenlediği panelle, milli mücadelenin yerel kahramanlarından Cafer Efe anıldı.

    ‘Milli Mücadele müzesi kurulmalı’

    Panelde konuşmacılar, iki yıl sonra kutlanacak olan ilçenin 100. yıl kutlamalarında daha geniş katılımlı milli mücadele dönemine ışık tutacak bir sempozyum düzenlenmesini istedi. Söke’de milli mücadele müzesi kurulmasının yanı sıra Kurtuluş Savaşı’nda ilçeye ilk giren asker olan Teğmen Rıfat’ın isminin yaşatılması da gündeme geldi.

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