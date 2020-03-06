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    06.03.2020 - 00:00 |

    Milli Mücadele’nin gizli kahramanları

    Milli Mücadele’nin gizli kahramanları

    Cumhuriyet Kadınları Derneği Buca Şubesi, Kybele Kadın Tiyatrosu’nu konuk etti. ‘100 Yıl Önceden’ isimli oyun sahnelendi. Milli Mücadele’nin kadın kahramanları Kara Fatma, Halime Çavuş, Nezahat Onbaşı, Emir Ayşe, Şerife Bacı, Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye, Nene Hatun ve Halide Edip canlandırıldı. Dernek Başkanı Münevver Güleç, “Cumhuriyetimiz yine kadınların omuzlarında geleceğe taşınacak” şeklinde konuştu.

    Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
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