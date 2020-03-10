Milli piyangocular kadınları unutmadı

Gazeteci Şule Perinçek’e ‘Yılın Kadını’ ödülü verilirken, kadınlar arasında düzenlenen yemek yarışması da güne renk kattı. “Kadınları sadece 8 Mart’ta kutlamak yeterli değil” diyen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, “Eşit olduğumuzu, aynı haklara, aynı yetkilere, aynı fırsatlara sahip olduğumuzu kimse unutmamalı” dedi.