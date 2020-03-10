10.03.2020 - 00:05 |
Milli piyangocular kadınları unutmadı
İzmir Milli Piyangocular Odası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.
Gazeteci Şule Perinçek’e ‘Yılın Kadını’ ödülü verilirken, kadınlar arasında düzenlenen yemek yarışması da güne renk kattı. “Kadınları sadece 8 Mart’ta kutlamak yeterli değil” diyen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, “Eşit olduğumuzu, aynı haklara, aynı yetkilere, aynı fırsatlara sahip olduğumuzu kimse unutmamalı” dedi.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.