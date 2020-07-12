Milli triatloncular Güzelbahçe’de yetişiyor

Güzelbahçe Siteler Mahallesi Plajı’nda eğitim gören Milli sporcuları ziyaret eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Sizleri burada ağırlamak bizler için gurur. 12 milli sporcunun, yakın zamanda Mavi Bayrak alacağımız plajda eğitim görmeleri Güzelbahçe için bir prestijdir. Mavi Bayrak’lı plajları çoğaltıp hem halkımız için hem sizin gibi sporcuların eğitim göreceği alanlar yaratmak için çalışıyoruz” dedi. İzmir Gençlik İl Spor Müdürlüğü Triatlon branşı antrenörleri Alper Tolga Köksoy ve Mert Onaran tarafından eğitilen 12 milli sporcu, geçmiş dönemde Balkan şampiyonası ve Avrupa şampiyonasına katılıp, birçok başarıya imza attı. Aralarında Tuna Tunca (otizm) ile Umurcan Aydınoğlu (mental) 2 özel sporcu da bulunmakta.