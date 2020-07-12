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    HaberlerEge Haberleri Milli triatloncular Güzelbahçe’de yetişiyor
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    12.07.2020 - 00:00 |

    Milli triatloncular Güzelbahçe’de yetişiyor

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarışmaların iptal edildiği ve havuzların kapalı olması nedeniyle İzmir Gençlik Spor Modern Triatlon Takımı haziran ayından beri Güzelbahçe Belediyesi’nin Mavi Bayrak alacağı Siteler Mahallesi Plajı’nda eğitim görüyor.

    Milli triatloncular Güzelbahçe’de yetişiyor

    Güzelbahçe Siteler Mahallesi Plajı’nda eğitim gören Milli sporcuları ziyaret eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Sizleri burada ağırlamak bizler için gurur. 12 milli sporcunun, yakın zamanda Mavi Bayrak alacağımız plajda eğitim görmeleri Güzelbahçe için bir prestijdir. Mavi Bayrak’lı plajları çoğaltıp hem halkımız için hem sizin gibi sporcuların eğitim göreceği alanlar yaratmak için çalışıyoruz” dedi. İzmir Gençlik İl Spor Müdürlüğü Triatlon branşı antrenörleri Alper Tolga Köksoy ve Mert Onaran tarafından eğitilen 12 milli sporcu, geçmiş dönemde Balkan şampiyonası ve Avrupa şampiyonasına katılıp, birçok başarıya imza attı. Aralarında Tuna Tunca (otizm) ile Umurcan Aydınoğlu (mental) 2 özel sporcu da bulunmakta.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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