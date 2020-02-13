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    HaberlerEge Haberleri Milyarlık dışsatımda İzmir ilk üçe girdi
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    13.02.2020 - 00:00 |

    Milyarlık dışsatımda İzmir ilk üçe girdi

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen habere göre, ülkede milyar dolarlık ihracat yapan il sayısı 19’a yükseldi. İlk sırada yer alan İstanbul, 2019 yılında 86.2 milyar dolarlık dış satımla ihracatın yarısını tek başına sırtladı. Bursa 10.3 milyar dolar, İzmir ise 10.2 milyar dolar dışsatımla ilk üçte yer aldı. 19 ilin içinde İzmir’e Ege’den, Denizli ve Manisa da eşlik etti. 2.9 milyar dolarla Denizli ilk 10’a girdi. Manisa da yaklaşık 2.2 milyar dolara imza attı. l AA

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