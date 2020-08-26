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    HaberlerEge Haberleri Milyon dolarlık beş yat gemiyle geldi
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    26.08.2020 - 07:00 |

    Milyon dolarlık beş yat gemiyle geldi

    MARMARİS açıklarına demirlenen, kıtalar arası tekne taşımacılığı yapılan kargo gemisi ‘Yacht Express’ ile getirilen milyon dolarlık 5 yat, denize indirildi.

    Milyon dolarlık beş yat gemiyle geldi

    MARMARİS açıklarına demirlenen, kıtalar arası tekne taşımacılığı yapılan kargo gemisi ‘Yacht Express’ ile getirilen milyon dolarlık 5 yat, denize indirildi. Başka denizlere götürülecek, değeri 5 ile 15 milyon dolar arasında değişen 4 motor yat ve 1 yelkenli için hazırlıklara başlandı. Denize batırılan kargo gemisine, 3 saat içinde taşıyacağı yeni yatlar yüklendi. Bu anlar, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. l DHA

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