Milyon dolarlık beş yat gemiyle geldi

MARMARİS açıklarına demirlenen, kıtalar arası tekne taşımacılığı yapılan kargo gemisi ‘Yacht Express’ ile getirilen milyon dolarlık 5 yat, denize indirildi. Başka denizlere götürülecek, değeri 5 ile 15 milyon dolar arasında değişen 4 motor yat ve 1 yelkenli için hazırlıklara başlandı. Denize batırılan kargo gemisine, 3 saat içinde taşıyacağı yeni yatlar yüklendi. Bu anlar, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. l DHA