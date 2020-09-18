18.09.2020 - 00:02 |
Mimar Kemalettin yeniden canlanıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri tarafından, İzmir Ticaret Odası Giyim Eşyaları İmalat ve Toptan Ticareti Grubu ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği isteğiyle ‘Mimar Kemalettin Moda Merkezi Meydan Düzenleme Konsept Projesi’ hazırlandı.
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Anıtlar Kurulu’ndan onay bekleyen proje, uygulanmak üzere Büyükşehir Belediyesi Kentsel Estetik Müdürlüğü’ne teslim edildi. Proje hakkında bilgi veren Dekan Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, “Eski yapıları koruyarak yeni bir konsept oluşturmayı amaçladık. Tabela ve görsel kirliliği ortadan kaldırdık. Mimari, tarihi değerleri ortaya çıkaran ve yeniyle birleşen bir merkez oluşturmayı hedefledik” dedi.