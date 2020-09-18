Mimar Kemalettin yeniden canlanıyor

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Anıtlar Kurulu’ndan onay bekleyen proje, uygulanmak üzere Büyükşehir Belediyesi Kentsel Estetik Müdürlüğü’ne teslim edildi. Proje hakkında bilgi veren Dekan Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, “Eski yapıları koruyarak yeni bir konsept oluşturmayı amaçladık. Tabela ve görsel kirliliği ortadan kaldırdık. Mimari, tarihi değerleri ortaya çıkaran ve yeniyle birleşen bir merkez oluşturmayı hedefledik” dedi.