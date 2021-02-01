Mimar Sinan’a 100 selvi ağacı dikildi

Turgutlu Belediyesi “Daha yeşil bir Turgutlu” için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Mimar Sinan Parkı’na 110 adet selvi ağacı dikimi yapıldı. Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Daha yeşil bir Turgutlu için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mimar Sinan Parkımızda da çimlendirme çalışmalarımızın yanı sıra şantiyemizde özveriyle yetiştirdiğimiz 110 adet selvi ağacımızın dikimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce yapıldı. Kentimizin tüm noktalarında yeşil alanlar yaratmaya devam edeceğiz” dedi.