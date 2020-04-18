Mimarlardan fikir aldı

Tarihi kent Bergama’nın vizyon projesi olan Millet Bahçesi için kolları sıvayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, proje öncesi katılımcı belediyecilik örneği sergilemeye başladı. Başkan Koştu, ilk iş olarak ilçedeki mimarlarla fikir alışverişinde bulunmak üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Bergama şehir içi trafik ve otopark sorunun çözüme kavuşturulması için Millet Bahçesi Projesi’nin son şans olduğunu belirten Koştu, “Ayrıca vatandaşlarımızın boş vakitlerini aileleriyle birlikte değerlendirebilecekleri kent parkına ihtiyacımız var. Bu projemizle bu üç önemli sorunu çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz” dedi. Bu toplantıların odalar ve sivil toplum kuruluşları ile de yapılacağını söyleyen Başkan Koştu, ayrıca vatandaşın ve esnafın önerileri için de kentte anket çalışması yapılacağını açıkladı.

Başkan Koştu’nun girişimleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bergama’ya yaptığı gezide halka müjdesini verdiği Millet Bahçesi için geçtiğimiz ay Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait olan ve değeri milyonlarca lira olan 34 bin 99 metrekare taşınmazın bulunduğu alanın devri Bergama Belediyesi’ne yapılmıştı. Bu devrin ardından TOKİ tarafından Millet Bahçesi yapılması için gerekli çalışmalara başlandı.