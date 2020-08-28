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    HaberlerEge Haberleri Minibüs şoförlerine hijyen kiti desteği
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    28.08.2020 - 00:02 |

    Minibüs şoförlerine hijyen kiti desteği

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelesini devam ettiriyor.

    Minibüs şoförlerine hijyen kiti desteği

    Bir taraftan dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir, esnafa da hijyen kitlerinden dağıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Doğu Bölgesi Koordinatörü Yüksel Macaroğlu ve AYBA Koordinatörü Süha Bayırlı, Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın’ı ziyaret etti, şoförlere verilmek üzere hijyen kitlerini teslim etti. Yalçın, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti, Büyükşehir’in esnafın araçlarının da dezenfekte edilmesinde her türlü desteği verdiğini söyledi.

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