Minibüs şoförlerine hijyen kiti desteği

Bir taraftan dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir, esnafa da hijyen kitlerinden dağıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Doğu Bölgesi Koordinatörü Yüksel Macaroğlu ve AYBA Koordinatörü Süha Bayırlı, Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın’ı ziyaret etti, şoförlere verilmek üzere hijyen kitlerini teslim etti. Yalçın, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti, Büyükşehir’in esnafın araçlarının da dezenfekte edilmesinde her türlü desteği verdiğini söyledi.