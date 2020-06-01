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    HaberlerEge Haberleri Minibüs tarifesine korona zammı geldi
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    01.06.2020 - 00:02 |

    Minibüs tarifesine korona zammı geldi

    Minibüs tarifesine korona zammı geldi

    İzmir’de minibüslerin yarı kapasitede çalışmasından dolayı fiyatlara yüzde 25 oranında zam yapıldı. Gelen zamla birlikte tarife fiyatları ortalama 1 lira artarken, şehir içi indi-bindi fiyatı 4.5 lira olarak güncellendi. Uygulamaya giren zamlı tarifenin, koronavirüs tedbirleri kaldırılıp araçların tam kapasite çalışacağı döneme kadar uygulanacağı ardından eski fiyat tarifesinin geçerli olacağı öğrenildi. l cAVİT AKGÜN DHA

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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