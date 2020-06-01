Minibüs tarifesine korona zammı geldi

İzmir’de minibüslerin yarı kapasitede çalışmasından dolayı fiyatlara yüzde 25 oranında zam yapıldı. Gelen zamla birlikte tarife fiyatları ortalama 1 lira artarken, şehir içi indi-bindi fiyatı 4.5 lira olarak güncellendi. Uygulamaya giren zamlı tarifenin, koronavirüs tedbirleri kaldırılıp araçların tam kapasite çalışacağı döneme kadar uygulanacağı ardından eski fiyat tarifesinin geçerli olacağı öğrenildi. l cAVİT AKGÜN DHA