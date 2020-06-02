Minibüs ücretlerine gelen zam iptal oldu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan yolcu alma sınırlamasıyla gelir kaybı yaşadıklarını dile getiren İzmirli minibüsçüler, tarfilere zam istemiş ve önceki gün yüzde 25 zam açıklaması gelmişti. Tartışmalara neden olan konuyla ilgili harekete geçen İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Taner Uğuz, kararın ertelendiğini bildirdi.