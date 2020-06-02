02.06.2020 - 07:00 |
Minibüs ücretlerine gelen zam iptal oldu
Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan yolcu alma sınırlamasıyla gelir kaybı yaşadıklarını dile getiren İzmirli minibüsçüler, tarfilere zam istemiş ve önceki gün yüzde 25 zam açıklaması gelmişti.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan yolcu alma sınırlamasıyla gelir kaybı yaşadıklarını dile getiren İzmirli minibüsçüler, tarfilere zam istemiş ve önceki gün yüzde 25 zam açıklaması gelmişti. Tartışmalara neden olan konuyla ilgili harekete geçen İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Taner Uğuz, kararın ertelendiğini bildirdi.
İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.