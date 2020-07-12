Minibüste 14 değil 35 kişi!

Denetimde 35 yolcu taşıyan minibüsün şoförü O.Ç. ile 21 yolcu taşıyan minibüsün şoförü Tayfun A.’ya 3 bin 150’şer lira ceza kesildi. Fazla sayıdaki yolcular minibüslerden indirildi. Salgın önlemlerine uyan şoförlere teşekkür edildi. Bu arada, İzmir’de, maske takma kuralına uymayanların ‘Neden maske takmıyorsunuz?’ sorusuna verdiği yanıtlar da şaşırttı. “Bir kere ceza yedim zaten. İkincisini, üçüncüsünü de yerim”, “Güneşin altında çalıştığım yetmezmiş gibi bir de maskeyle mi çalışacağım” ve “Virüs, insanların uydurduğu, değişik bir hastalıktır” yanıtları dikkat çekti. l DAVUT CAN DhA