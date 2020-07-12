12.07.2020 - 00:03 |
Minibüste 14 değil 35 kişi!
İzmir’de yapılan denetimlerde, en fazla 14 kişi bulunması gereken minibüslerin birinden 35, diğerinden 21 yolcu çıktı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, minibüsleri Rüştü Sardağ Caddesi’nde durdurdu.
Denetimde 35 yolcu taşıyan minibüsün şoförü O.Ç. ile 21 yolcu taşıyan minibüsün şoförü Tayfun A.’ya 3 bin 150’şer lira ceza kesildi. Fazla sayıdaki yolcular minibüslerden indirildi. Salgın önlemlerine uyan şoförlere teşekkür edildi. Bu arada, İzmir’de, maske takma kuralına uymayanların ‘Neden maske takmıyorsunuz?’ sorusuna verdiği yanıtlar da şaşırttı. “Bir kere ceza yedim zaten. İkincisini, üçüncüsünü de yerim”, “Güneşin altında çalıştığım yetmezmiş gibi bir de maskeyle mi çalışacağım” ve “Virüs, insanların uydurduğu, değişik bir hastalıktır” yanıtları dikkat çekti. l DAVUT CAN DhA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.