Minik ellerden ‘Büyük Zafer’

Yarışmaya katılan eserler Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasemin Akın ile resim eğitmenleri Hatice Yazıcı ve Çiçek Şahinkaya’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. İlkokul kategorisinde Kübra Vatansever birinci, Akın Yalçın ikinci, Beren Minoz üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise Sura Yaşa birincilik, Ada Nil Ünlü ikincilik, Efsa Bayram üçüncülük ödülünün sahibi oldu.



Öğrencilere ödüllerini veren Başkan Halil Arda, “Çocuklarınıza Atatürk sevgisi aşılayın” diye konuştu.