20.06.2020 - 00:02 |
Minik kalbe hayat
DENİZLİ Buldan’da Mehmet Kökdemir, evinin deposunda bakımını üstlendiği bir sokak kedisinin başını konserve kutusuna sıkıştırdığını gördü.
Kediyi kurtarmaya çalışan ancak başaramayan Kökdemir, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, kedinin başındaki kutuyu makasla kesti. Bu sırada kalbi ve solunumu duran kedi, itfaiyecilerin yoğun gayreti sonucu 2 dakika sonra yeniden nefes aldı. Tek gözü kör olduğu belirtilen kedinin hayata dönmesi, itfaiyecileri ve vatandaşları mutlu etti.