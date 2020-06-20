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    HaberlerEge Haberleri Minik kalbe hayat
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    20.06.2020 - 00:02 |

    Minik kalbe hayat

    DENİZLİ Buldan’da Mehmet Kökdemir, evinin deposunda bakımını üstlendiği bir sokak kedisinin başını konserve kutusuna sıkıştırdığını gördü.

    Minik kalbe hayat

    Kediyi kurtarmaya çalışan ancak başaramayan Kökdemir, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, kedinin başındaki kutuyu makasla kesti. Bu sırada kalbi ve solunumu duran kedi, itfaiyecilerin yoğun gayreti sonucu 2 dakika sonra yeniden nefes aldı. Tek gözü kör olduğu belirtilen kedinin hayata dönmesi, itfaiyecileri ve vatandaşları mutlu etti.

    Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
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