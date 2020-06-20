Minik kalbe hayat

Kediyi kurtarmaya çalışan ancak başaramayan Kökdemir, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, kedinin başındaki kutuyu makasla kesti. Bu sırada kalbi ve solunumu duran kedi, itfaiyecilerin yoğun gayreti sonucu 2 dakika sonra yeniden nefes aldı. Tek gözü kör olduğu belirtilen kedinin hayata dönmesi, itfaiyecileri ve vatandaşları mutlu etti.