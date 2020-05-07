07.05.2020 - 00:02 |
Minik Meryem’e büyük iyilik
“Beyincik erimesi” olarak bilinen NCL hastası üç buçuk yaşındaki Meryem Karaman’ın tedavisi için gerekli olan ve yurt dışından ithal edilen ilacın 3 aylık dozu için gerekli 1 milyon lira, Manisa Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası ile toplandı ve Türk Eczacıları Birliğinin hesabına yatırıldı.
İlacın, 15 gün içerisinde yurt dışından getirileceği belirtildi. Vali Ahmet Deniz, “Bundan sonraki süreçte de Meryem ve ailesinin yanındayız. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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