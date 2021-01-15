Minik mucitlere iki ödül birden

Başarılarıyla Buca’yı dünyaya tanıtan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’ne bu kez de ilkokul öğrencilerinin yaptığı projeler ödül getirdi. Merkezin Türkiye’yi Endonezya’da temsil eden öğrencileri Atilla Gökoğlu (11) ve Refik Kürşat Baysak (12) iki özel ödül kazanıp kentin gururu oldu. Gökoğlu, trafik kazalarına çözüm getirmek için tasarladığı ‘Magnetic Cars’ projesi ile ‘Rookie Maker Award Özel Başarı Ödülü’nü kazandı. Baysak ise yeni bir akılcı oyun düzeneği oluşturmak için tasarladığı ‘Adjustable Seesaw’ projesi ile Accomplishment Award Özel Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’ne Bucalı velilerden de tam not geldi.

Atilla Gökoğlu’nun velisi Ece Gökoğlu, “Çocuklarımızın teknoloji çağında geleceğe umutla bakabilmeleri için çok güzel bir çalışma” dedi.

Refik Kürşat Baysak’ın eğitimci velisi Hüseyin Ufuk Baysak ise, “Çocuklarımızı artık dünya standartlarına getirmemiz gerekiyor. Bu şekilde kanalize edecek yer bulmakta çok zorlanıyoruz ya da ücretleri çok zor oluyordu. Buca Belediyesi’nin bize sağlamış olduğu bu imkândan dolayı teşekkür ediyor, canı gönülden kutluyoruz” şeklinde konuştu.