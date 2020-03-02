02.03.2020 - 00:00 |
Minik öğrencilerin sertifika heyecanı
Kuşadası Belediyesi’nin okul öncesi yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitimleri sona erdi. Minik öğrenciler sertifika heyecanını Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nce düzenlenen törende şarkı söyleyip, pasta keserek yaşadı. Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Amacımız çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek” dedi.
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.