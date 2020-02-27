Minik piyanist birincilikle döndü

Piyano eğitimini Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ile sürdüren Karakılıç, A kategorisi 7-9 yaşta, 14 kişi arasından ilk sıraya yerleşti. Dr. Susanni, İrfan’ın parlak bir çocuk olduğunu vurguladı.