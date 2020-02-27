27.02.2020 - 00:01 |
Minik piyanist birincilikle döndü
Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi piyano öğrencisi 9 yaşındaki İrfan Karakılıç, Yunanistan’da gerçekleşen 5’inci Uluslararası Thess Çocuklar Piyano Yarışması’nda, kendi kategorisinde birinci oldu.
Piyano eğitimini Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ile sürdüren Karakılıç, A kategorisi 7-9 yaşta, 14 kişi arasından ilk sıraya yerleşti. Dr. Susanni, İrfan’ın parlak bir çocuk olduğunu vurguladı.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.