14.03.2020 - 00:00 |
Minik şehzadeler Yunusemre’de buluştu
Yunusemre Belediyesi, “Manisa İkinci Geleneksel Minik Şehzadeler Futbolla Buluşuyor Turnuvası”na ev sahipliği yaptı.
Etkinlikte küçük sporcuları Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara yalnız bırakmadı. Manisa Şehzadeler ilçesi Halk Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinliğe, 14 futbol takımı katıldı. Takımların şampiyon olmak için ter döktüğü etkinlikte Gediz İlkokulu birinci, Gazi İlkokulu ikinci Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu ise üçüncü oldu. Sporcular kupa ve madalyalarını Başkan Çerçi, Kaymakam Çaykara ve Bülent Şimşek’in elinden aldı.
Milliyet'te Haftanın Özeti (13 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri...
Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...