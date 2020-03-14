Minik şehzadeler Yunusemre’de buluştu

Etkinlikte küçük sporcuları Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara yalnız bırakmadı. Manisa Şehzadeler ilçesi Halk Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinliğe, 14 futbol takımı katıldı. Takımların şampiyon olmak için ter döktüğü etkinlikte Gediz İlkokulu birinci, Gazi İlkokulu ikinci Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu ise üçüncü oldu. Sporcular kupa ve madalyalarını Başkan Çerçi, Kaymakam Çaykara ve Bülent Şimşek’in elinden aldı.