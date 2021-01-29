Minik sultanlar hedefe kilitlendi

Yunusemre Belediyespor 2020-2021 sezonu Voleybol Küçük Kızlar kategorisinde ilk maçını Manisa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak. 2020-2021 sezonu Küçük Sultanlar Manisa İl Birinciliği Ligi’nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor Voleybol Takımı, B Grubu’nda Saruhanlı Belediyespor, Manisa İl Gençlik, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (BBSK) ve Zeynep Gülin Spor Kulübü ile mücadele edecek. Yunusemreli küçük sultanlar ilk maçında Manisa BBSK ile karşılaşacak.