Minik Ünzile için 45 bin lira gerekli

AYDIN’ın Söke ilçesinde, kanser olan sağ gözü ameliyatla alınan 2.5 yaşındaki Ünzile Özçelik’in tedavisi için toplam 45 bin lira gerektiği belirtildi.

Savuca Mahallesi’nde yaşayan Serdal (37) ve Yeter Özçelik (34) çiftinin üç çocuğunun en küçüğü Ünzile, 30 Nisan’da İstanbul’daki özel bir hastanede tedaviye alındı ve ameliyat oldu. Kızının taburcu edilebilmesi için 32 bin liraya ihtiyaç olduğunu belirten seyyar sıhhi tesisatçılık yapan Serdal Özçelik, “Daha sonraki tedavi sürecinde ise kızıma protez göz takılacak. Bunun için de toplam 13 bin lira gibi bir paraya ihtiyaç var. Hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi. l burhan ceyhan dha