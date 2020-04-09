09.04.2020 - 00:02 |
Minikler resimlerle ‘Evde kal’ dedi
Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği resim kurslarına katılan öğrenciler, “evde kal” temasını işledi.
Çalışmalara evlerinde devam eden 70 minik, verilen ödevle birbirinden güzel resimler yaptı. Başkan Halil Arda, “Salgın nedeniyle kurslarımızda eğitime ara verdik. Bu krizin ardından öğrencilerimize yaptıkları ‘evde kal’ temalı resimleri bir sergi ile taçlandırma sözü veriyorum” diye konuştu.
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