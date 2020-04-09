Minikler resimlerle ‘Evde kal’ dedi

Çalışmalara evlerinde devam eden 70 minik, verilen ödevle birbirinden güzel resimler yaptı. Başkan Halil Arda, “Salgın nedeniyle kurslarımızda eğitime ara verdik. Bu krizin ardından öğrencilerimize yaptıkları ‘evde kal’ temalı resimleri bir sergi ile taçlandırma sözü veriyorum” diye konuştu.