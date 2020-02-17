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    17.02.2020 - 00:03 |

    Miniklere bilgisayar sınıfı

    Miniklere bilgisayar sınıfı

    İzmir Rotaract Kulübü, Karabağlar’da ihtiyaç sahibi bir ortaokula bilgisayar sınıfı kurdu. Okulun ikinci dönemine bilgisayar sınıfı ile başlayan çocukların mutluğunun paha biçilemez olduğunu ifade eden İzmir Rotaract Kulübü Başkanı Melis Uzşen, “Teknoloji çağında çocuklar bilgisayardan uzak kalmasın istedik. Çocuklarımız bilgisayarlarla birlikte teorik olarak gösterilen bilgisayar dersini artık pratik olarak da görebilecekler. Projeye devam etmek isteyen dernek üyelerimiz, öğrencilere, kodlama eğitimi verecek ve bilgisayarla yazılım üzerine de meslek tanıtımı yapacaklar” dedi. Uzşen, çocukların geleceği için projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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