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    HaberlerEge Haberleri Miniklere can dost sevgisi aşılanıyor
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    07.08.2020 - 00:02 |

    Miniklere can dost sevgisi aşılanıyor

    Miniklere can dost sevgisi aşılanıyor

    ÇİĞLİ Belediyesi, pandemi döneminde evlerinde uzun süre kalan çocukların hem keyifli zaman geçirmesi hem de hayvan sevgisinin aşılanması için ‘Poli ve Ena- Yeni Arkadaşlar Ediniyor’ adlı kitap bastırdı. İki arkadaşın hayvanlarla iletişimini anlatan kitabın konusu Çiğli’de geçiyor. Kahramanların ilçede bulunan Cumhuriyet ve Demorkasi Parkı ile İzmir Kuş Cenneti’ndeki hayvanlarla yaşadıkları maceralar anlatılıyor, çevre kirliliğine de dikkat çekiyor. 3 bin adet basılan eser, ilçede yaşayan çocuklara dağıtılmaya başlandı.

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