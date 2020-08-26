Miniklere destek

Karabağlar Belediyesi, her eğitim öğretim dönemi öncesinde olduğu gibi bu yıl da okula başlayacak minikleri unutmadı. Öğrencilere ulaştırılmak üzere, içinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantaların dağıtımına başlandı. Sağlık ve eğitimin başlıca hizmet alanlarından olduğunu vurgulayan Başkan Muhittin Selvitopu, “Toplum sağlığını korumak için şu salgın günlerinde sahada mücadele veriyoruz. Bunu yaparken, çok önemsediğimiz eğitim konusunu gözardı etmedik. Ailelerin okul alışverişlerini yaptığı bir dönemde, bütçelerine mütevazı bir katkı koymak istedik” dedi.

‘Gurur duyuyoruz’

“Çocuklarımızı ne kadar donanımlı yetiştirirsek, ülkeye o kadar faydaları dokunur” diyen Selvitopu, “Sosyal Etkinlik Merkezi’nde ücretsiz eğitim olanağı sunduğumuz binlerce öğrenci, aileleriyle birlikte bizlere de gurur veriyor” ifadelerini kullandı.