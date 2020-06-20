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    HaberlerEge Haberleri Miniklere yaz okulu temmuzda açılıyor
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    20.06.2020 - 00:01 |

    Miniklere yaz okulu temmuzda açılıyor

    İzmir’de hizmet veren Mistral Carrera, çocuklar için yaz okulu açıyor. 7-14 yaş arası çocuklara, tatilin tadını çıkarabileceği etkinliklerin yanında havuz başta olmak üzere sportif faaliyetler ve İngilizce imkanı sunan okul, 6 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’da sona erecek.

    Miniklere yaz okulu temmuzda açılıyor

    Sosyal mesafe hassasiyeti sebebiyle önceki yıllara göre daha az sayıda çocukla yaz okulu planlanırken, başta havuz olmak üzere kişisel hijyene yönelik ekstra tedbirler de alındı.

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