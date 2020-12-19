Minikleri gülümsetti

Bornova Belediyesi, yeni yıl kolileri ile 5 bin ailenin yüzünü güldürdü. Dağıtım sırasında en mutlu olanlar ise süt, meyve suyu, bisküvi, kek, çikolata gibi ikramları gören çocuklar oldu. Ayrıca ilçede yakacak ihtiyacı olan 100 aileye de 5’er çuval odun yardımı yapıldı. Başkan Mustafa İduğ, “Dar gelirli vatandaşa her konuda destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz” dedi.