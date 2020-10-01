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    HaberlerEge Haberleri Miniklerin maskesi Büyükşehir’den...
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    01.10.2020 - 01:56 |

    Miniklerin maskesi Büyükşehir’den...

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı il genelinde önlemler almaya devam ediyor.

    Miniklerin maskesi Büyükşehir’den...

    Okulların açılmasıyla birlikte okula başlayan küçükler unutulmadı. Büyükşehir ekipleri Aydın genelinde her sabah okul önlerinde maske dağıtımı yapıyor. Aydın genelinde sokaklar ve ortak kullanılan alanlarda gece-gündüz dezenfeksiyon işlemleri de devam ediyor.

    ASKİ durmuyor

    Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi de (ASKİ) eş zamanlı olarak birçok farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor. Nazilli’nin Ketendere Mahallesi’nde de içme suyu sondajı çalışması yapan ekipler, Söke’nin Sazlı Mahallesi’nde de içme suyu şebeke yenileme çalışmaları yürütüyor. Çine’deki Şükran Güngör Sokak’ta da içme suyu şebekesi yenileniyor.

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