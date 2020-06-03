Denizli’den Aydın yönüne giderken trafik kazası sonucu yaşamını yitiren öğretmen Büşra Çerşil (26), görev yaptığı Bilnet Okulları’nda anıldı. Arkadaşları, Çeşnil’in anısına bir yazı yayımladı. Okulun Denizli Yerleşkesi Kampüs Müdürü Hatice Tuğba Yeşilpınar, Çeşnil için kaleme aldığı yazıda, “Mesleğine ve öğrencilerine âşıktı, kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.