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    08.02.2021 - 00:04 |

    Minyatür halının ustası

    Manisa Demirci’de yaşayan 53 yaşındaki Cemile Karagül, yedi yıl önce ilçe halk eğitim merkezinde aldığı kursla merak saldığı minyatür halı dokumacılığını mesleği haline getirdi.

    Minyatür halının ustası

    Ustalaşan Karagül, yurdun dört bir yanından sipariş almaya başladı. Eşi ile evlerinin altına atölye kuran Karagül’ün sabah başladığı mesaisi akşama kadar devam ediyor. Bu sürede ev ve yemek işleriyle de ilgilenen Cemile usta, bir minyatür el halısına ortalama 6 bin ilmek atıyor.
    “Minyatür el halısını dokumak, büyük tezgahta halı dokumaktan daha zor” diyen Karagül, “Günde ortalama 3 bin ilmek atıyorum, gözlerim yoruluyor ve çok büyük emek harcıyorum. Eşim İdris Karagül de tezgahları hazırlıyor. Aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. İnternet üzerinden sipariş alıyoruz. Bir ürün iki günde tamamlanıyor. 200 liraya müşteriye telim ediyoruz” ifadelerini kullandı. l AA

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