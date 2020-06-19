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    HaberlerEge Haberleri Mis gibi projeler!
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    19.06.2020 - 00:02 |

    Mis gibi projeler!

    Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Çelen, Banaz ve Ulubey İlçelerinde hayata geçirilecek olan “Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü” ve “Lavanta Kanyon Tarih Bir Yerde, Uzakta Değil Ulubey’de” projelerini inceledi.

    Mis gibi projeler!

    Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projelere ilişkin bilgi alan Prof. Dr. Savaş, “Her iki proje ile lavanta başta olmak üzere, çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine ilişkin eğitimlerin verilmesi, dikiminin yaygınlaştırılması, tesisler kurularak elde edilen ürünün pazarlanması hedefleniyor” diye konuştu.

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