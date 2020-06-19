Mis gibi projeler!

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projelere ilişkin bilgi alan Prof. Dr. Savaş, “Her iki proje ile lavanta başta olmak üzere, çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine ilişkin eğitimlerin verilmesi, dikiminin yaygınlaştırılması, tesisler kurularak elde edilen ürünün pazarlanması hedefleniyor” diye konuştu.