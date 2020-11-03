03.11.2020 - 00:02 |
Misket Dikmen’in acı günü
Türk Halk Müziği’ne yıllarca emek veren, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’in babası, sanatçı Toygun Dikmen yaşama veda etti. 1936 yılında İzmir’de doğan, ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamlayan Dikmen, 1955 yılında İzmir Radyosu’nun açtığı sınavı kazandı ve ses sanatçısı olarak çalışmaya başladı, 1957-58’de İzmir Radyosu Yurttan Sesler Korosu’nun şefi Mustafa Hoşsu’dan dersler aldı.
30 yıla yakın süre çalıştığı radyodan 1983 yılında ayrılan Toygun Dikmen, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’na öğretim görevlisi olarak girdi ve Türk Halk Müziği’yle ilgili bütün dallarda görev aldı. Bu üniversitede yetiştirdiği öğrencilerinin birçoğu TRT ve devlet korolarında görev aldı.
Avrupa’da yapılan çeşitli yarışmalarda dereceler alan sanatçı, Türk Halk Müziği ve Türk Halk Kültürü üzerine ulusal ve uluslararası kongrelerde birçok seminer verdi. Toygun Dikmen, dün Urla Çesmealtı Güvendik Mezarlığı’nda toprağa verildi.