Misket Dikmen’in acı günü

30 yıla yakın süre çalıştığı radyodan 1983 yılında ayrılan Toygun Dikmen, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’na öğretim görevlisi olarak girdi ve Türk Halk Müziği’yle ilgili bütün dallarda görev aldı. Bu üniversitede yetiştirdiği öğrencilerinin birçoğu TRT ve devlet korolarında görev aldı.

Avrupa’da yapılan çeşitli yarışmalarda dereceler alan sanatçı, Türk Halk Müziği ve Türk Halk Kültürü üzerine ulusal ve uluslararası kongrelerde birçok seminer verdi. Toygun Dikmen, dün Urla Çesmealtı Güvendik Mezarlığı’nda toprağa verildi.